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Yüzde 80’i tamamlandı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde su kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ilçe halkına temiz bir gelecek bırakılması amacıyla toplam 9 milyon avroluk bütçe ile hazırlanan Atık Su Arıtma Tesisi inşaatının yüzde 80’i tamamlandı.

21 Nisan 2022 Perşembe 00:55
Yüzde 80’i tamamlandı

Su ve atıksu hizmetlerinin tedarikinden bertarafına kadar, insan odaklı, çevreye duyarlı, uluslararası standartlarla çalışmalarını sürdüren Sorgun Belediyesi, 2021 yılının Nisan ayında başlanılan atık su arıtma tesisi inşaatını tamamlayıp Eylül-Ekim aylarında hizmete açmayı planlıyor. Toplam 9 milyon avroluk bütçe ile hazırlanan atık su tesisinin, yüzde 85'i Avrupa Birliği, yüzde 6'sı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yüzde 9'u ise Sorgun Belediyesi tarafından finanse edilecek.
Sorgundaki arıtma tesisimizin inşaatının bütün hızıyla devam ettiğini söyleyen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “İnşaatımız 2021 yılının Nisan ayında başlamıştı. Şu anda da inşaatın yüzde 75-80 seviyesinde bitirip yüzde 25 seviyesinde mekaniğini tamamlamış bulunmaktayız. Niyetimiz Eylül-Ekim ayı gibi inşaatı bitirip tesisimizi hizmete almak için çalışmalar yürütüyoruz. Tabi ki bu projenin sadece inşaat kısmı yok bir yandan da teknik kısımları var. Tesisi işletmekle alakalı, sürdürebilmekle alakalı belediyemiz personelinin eğitilmesi ile alakalı da çalışmalarımız sürüyor. Çok büyük bir tesis ve Sorgun’a çok büyük katkısı olacak. Özellikle dünyadaki su ile ilgili özellikle içme suyu ile ilgili sıkıntıların yaşandığı bir dönemde biyolojik arıtma tesisinin devreye girmesi ve buradaki inşaat bittikten sonraki yapılacak işlemlerle beraber katı suyu arıtıp tekrar dereye verip dereden de gölete dökülecek olması bizi sevindiriyor, bizi mutlu ediyor. Büyük bir proje Avrupa Birliği destekli bir projedir. Umarım Sorgun halkına ve bütün dünyaya faydalı olur” dedi.
Projenin yaklaşık 9 milyon avroluk bütçeye sahip olduğunu da aktaran Başkan Ekinci, “Proje uzun zamandır yapılması planlanıyordu ve nihayetinde başlamak bize kısmet oldu. Bu projenin yüzde 85’i Avrupa Birliği hibe fonlarından karşılanıyor. Yüzde 9’u Sorgun Belediyesi tarafından karşılanıyor, yüzde 6’sı da hazine tarafından karşılanıyor. Bizim istediğimiz önemsediğimiz ve bir an önce de bitmesini için heyecan duyduğumuz bir proje.” şeklinde konuştu. •iha•

Son Güncelleme: 20.04.2022 17:59
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