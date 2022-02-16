Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yüzde 7 kuyruğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile resmi gazetede yayımlanarak 14 Şubat tarihinde uygulanmaya başlanılan temel gıda maddelerindeki yüzde 7’lik indirimin ardından Yozgat Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından satışı gerçekleştirilen ayçiçek yağına da ilgi arttı.

16 Şubat 2022 Çarşamba 00:27
Yüzde 7 kuyruğu

Yüzde 7’lik indirimden önce Yozgat Toprak Mahsulleri Ofisi satış noktalarında 99 liradan satışa sunulan ayçiçek yağı 92 lira 50 kuruşa indirilmesinin ardından satış ofisi önünde kuyruklar daha da uzamaya başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yaklaşık bir aydır 99 liradan satışı gerçekleştirilen ayçiçek yağına vatandaş yoğun ilgi gösterirken bir aylık zaman dilimi içerisinde 20 bin tenekeye yakın yağın satışının gerçekleştiği öğrenildi. 14 Şubat tarihi itibariyle fiyatlarına yüzde 7 KDV indirimini yansıtan Toprak Mahsulleri Ofisi ayçiçek yağını 92 lira 50 kuruştan satışa sundu. Fiyatların düşmesiyle birlikte satış ofisi önüne gelen Yozgatlı vatandaşlar ucuz yağ alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu. Ucuz yağ için adeta birbiri ile yarışan vatandaşlar ikişer tane yağ tenekesi alarak evlerinin yolunu tuttular.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen ‘Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri’ tanıtım toplantısında açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak KDV indirimi 14 Şubat tarihi itibariyle uygulanmaya başlarken, söz konusu düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler hariç olmak üzere KDV indirimleri, pirinç, bulgur, nohut, su, çay, şeker, tuz, sıvı, katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem, baharatlar, bebek mamalarında uygulanıyor. 

Anahtar Kelimeler:
Yüzde 7 KuyruğuYozgatIlerigazetesişubatçarşambaHaberKDVIndirimAyçiçekYağYoğunIlgiGidaMaddeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ORAN’dan 500 bin liralık destek
ORAN’dan 500 bin liralık destek
Gündemdeki konuları görüştüler
Gündemdeki konuları görüştüler
Sahte satışa uyarı
Sahte satışa uyarı
Hemşehrilerini ağırlıyor
Hemşehrilerini ağırlıyor
Köse’den başkanlara ziyaret
Köse’den başkanlara ziyaret
Eğitim Fakültesine ziyaret
Eğitim Fakültesine ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim