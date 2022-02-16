Yüzde 7 kuyruğu

Yüzde 7’lik indirimden önce Yozgat Toprak Mahsulleri Ofisi satış noktalarında 99 liradan satışa sunulan ayçiçek yağı 92 lira 50 kuruşa indirilmesinin ardından satış ofisi önünde kuyruklar daha da uzamaya başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yaklaşık bir aydır 99 liradan satışı gerçekleştirilen ayçiçek yağına vatandaş yoğun ilgi gösterirken bir aylık zaman dilimi içerisinde 20 bin tenekeye yakın yağın satışının gerçekleştiği öğrenildi. 14 Şubat tarihi itibariyle fiyatlarına yüzde 7 KDV indirimini yansıtan Toprak Mahsulleri Ofisi ayçiçek yağını 92 lira 50 kuruştan satışa sundu. Fiyatların düşmesiyle birlikte satış ofisi önüne gelen Yozgatlı vatandaşlar ucuz yağ alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu. Ucuz yağ için adeta birbiri ile yarışan vatandaşlar ikişer tane yağ tenekesi alarak evlerinin yolunu tuttular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen ‘Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri’ tanıtım toplantısında açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak KDV indirimi 14 Şubat tarihi itibariyle uygulanmaya başlarken, söz konusu düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler hariç olmak üzere KDV indirimleri, pirinç, bulgur, nohut, su, çay, şeker, tuz, sıvı, katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem, baharatlar, bebek mamalarında uygulanıyor.