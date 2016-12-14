Yüzde 55’i tamam!

Türkiye ile Azerbaycan arasında 2011'de imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TANAP Projesi'nin en zorlu etaplarından biri daha tamamladı. Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgazı Avrupa'ya taşıyacak TANAP, Sakarya Nehri'ni tabanının altından yönlendirilebilir yatay geçiş yöntemini kullanarak aştı. TANAP'ın yüzde 55'inin tamamlanmasına yönelik konulan yıl sonu hedefi de aşıldı. Yatırım kararı alındığında 11.7 milyar dolar olarak öngörülen proje maliyetinin de 10 milyar doların altında gerçekleşeceği hesaplandı. Ardahan'dan başlayan TANAP, güzergahı üzerinde 20 kenti geçerek 2019'da Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a ulaşacak.



10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM YARATACAK



