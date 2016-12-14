Yüzde 55’i tamam!

Türkiye ile Azerbaycan arasında 2011'de imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TANAP Projesi'nin en zorlu etaplarından biri daha tamamladı. Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgazı Avrupa'ya taşıyacak TANAP, Sakarya Nehri'ni tabanının altından yönlendirilebilir yatay geçiş yöntemini kullanarak aştı. TANAP'ın yüzde 55'inin tamamlanmasına yönelik konulan yıl sonu hedefi de aşıldı. Yatırım kararı alındığında 11.7 milyar dolar olarak öngörülen proje maliyetinin de 10 milyar doların altında gerçekleşeceği hesaplandı. Ardahan'dan başlayan TANAP, güzergahı üzerinde 20 kenti geçerek 2019'da Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a ulaşacak.
10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM YARATACAK
SOCAR'ın yüzde 58, BOTAŞ'ın yüzde 30 ve BP'nin yüzde 12 pay sahibi olduğu ortaklıkla yürütülen projenin en zorlu etaplarından biri olan Sakarya Nehir geçişi sırasındaki çalışmaları ve ulaşılan noktayı çalışma sahasında anlatan TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, "509 km'lik uzunluğa sahip LOT-3 kısmının önemli kilometre taşlarından birinin tamamlanmasında hedefi iki ay öncesinden yakalamış olduk" diye konuştu. Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Ankara ve Eskişehir'i kapsayan bölümde 509 kilometre boru hattı, 14 adet blok vana, iki pig istasyonu yapımı gerçekleştirileceğini ifade eden Düzyol, "Sakarya nehri ile birlikte bugüne kadar nehir, otoyol, demiryolu olmak üzere 19 büyük altyapı geçişini tamamlamış olduk" dedi. İlk gazın BOTAŞ'a 2018'in Haziran ayında, TAP'a ise Yunanistan sınırında 2019'un Haziran ayında teslim edilmesinin planlandığını anlatan Düzyol, TANAP'ın 20 ilde yaklaşık 10 bin kişiye istihdam yarattığını söyledi. TANAP Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ayan ise "Aralık ayının sonuna kadar yüzde 55'lik koyduğumuz hedefin üzerine çıkacağız" dedi. Ayan, proje maliyetinin çelik fiyatlarındaki düşüşle birlikte 11.7 milyar dolardan 10 milyar doların altına ineceğini öngördüklerini kaydetti.
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