Yüzde 50 KOP’arağız!

Vali Kemal Yurtnaç, 08 Haziran 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamına alının Yozgat'ın, proje kapsamında büyükbaş/küçükbaş hayvancılık işletmelerinin modernizasyonu için yeni ahır-ağıl inşaatı yatırımına yüzde 50 hibe verileceğini duyurdu.

Yurtnaç açıklamasında proje kapsamı ve sağladığı imkanlara yer verirken, mücaracaatçı kurum olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünü gösterdi.

Yurtnaç’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Büyükbaş işletmelerde ahır, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatları veya bunlardan herhangi biri, küçükbaş işletmelerde ise ağıl, yem deposu ve yıkama ünitesi (koyun-keçi banyosu) inşaatları veya bunlardan herhangi biri hibe desteği kapsamındadır. Ahırlar serbest duraklı veya bağlı, açık veya yarı açık sistem olacaktır. Ağıllarda ise ağıl tipi seçiminde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri yetkilidir.

Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve başvuru tarihinde en az 10, en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100, en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler (kolektif, limitet ve anonim şirketler ile tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler) başvuru yapabilecektir.