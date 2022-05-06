Yüzde 4 ile en yüksek ihracatımızı yaptık

Nisan ayında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 25 artışla, 23,4 milyar dolar oldu. Bu rakamla beraber, Cumhuriyet tarihinin aylık bazında en yüksek ihracat rakamına ulaşılarak son 20 ayın 18’inde aylık rekor kırılmış oldu. Yılın ilk çeyreğinde Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk çeyrek performansına ulaşan, Türk ihracatçısı, bir tarihi rekora daha imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini, Ankara'da düzenlenen toplantıyla açıkladı. İhracat ailesi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 25 artışla, 23,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamlarla beraber, ihracatta aylık en yüksek ihracat rakamına ulaşılmış oldu. Ayrıca bu ay ilk kez bir ülkeye 2 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı. Nisan ayında ulaşılan 23,4 milyar dolar ihracat ile yılsonu 250 milyar dolarlık ihracat hedefine giden yolda çok önemli bir eşik geçilmiş oldu. İhracatta kırılan tarihi rekorları detaylarıyla birlikte kamuoyu ile paylaşan TİM Başkanı İsmail Gülle, ‘’İhracat ailemiz tarihi bir performans göstererek, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 25 artışla, 23,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamla beraber, aylık en yüksek ihracat rakamımıza erişmeyi başardık. Böylece son 20 ayın 18’inde aylık rekor kaydedilmiş oldu. 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar doları aştı. Yıl sonu 250 milyar doları hedefine inşallah yılı tamamlamadan ulaşacağız” dedi.

8 SEKTÖR REKORU KIRDI

25 sektörün ihracatını artırdığını ve 21 sektörün ihracatında yüzde 10’dan fazla artış kaydedildiğini belirten Gülle, en çok ihracat gerçekleştiren sektörleri şu şekilde sıraladı: “Bu ay 3,3 milyar dolar ile ihracatını rekor bir düzeye taşıyan kimya sektörümüz ilk sırada yer alırken, 2,7 milyar dolara ulaşan otomotiv sektörümüz ikinci ve 2 milyar dolar ihracat gerçekleştirilen hazırgiyim sektörümüz ise üçüncü oldu. Bu sektörlerimizin yanı sıra, sektörel anlamda en dikkat çekici artışlar, demir ve demir Dışı metaller ile çelik sektörlerimizde yaşandı. Tam 8 sektörümüz nisan ayında ihracat rekoru kırdı. Farklı sektörlerde aynı anda kaydedilen bu başarılar Türkiye’nin topyekün bir üretim ve ihracat hamlesi içinde olduğunun ispatıdır.’’

Nisan ayında 61 ilin ihracatını artırma başarısı gösterdiğini ifade eden Gülle, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ili sırasıyla yüzde 30 artış ile 9,4 milyar dolarla İstanbul, yüzde 48 artış ile 1,9 milyar dolarla Kocaeli ve yüzde 41 artış ile 1,4 milyar dolarla İzmir şeklinde sıraladı. TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracat artışıyla dikkat çeken diğer illerin ise ihracatını 200 milyon dolar artıran Ankara ile 94 milyon dolar artıran Denizli olduğunu vurguladı. 16 ilin tarihlerinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdiğini belirten Gülle, “Yeni yatırımlar devreye girdikçe Anadolu’da ihracatımız süratle artmaya devam ediyor. Nisan ayında, Yozgat’ın ihracatını 4 katına, Nevşehir’in ihracatını 2,5 katına çıkardığını özellikle vurgulamak istiyorum. Bu başarılı performans için tüm illerimizi tebrik ediyorum” dedi. •İHA•

