YUVALARI BOŞ KALDI

Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle geldikleri Yozgat’ta, havanın mevsim normallerine dönmesiyle kışı da gördü.

Bu günlerde göç edip, yuvalarını terk eden leylekleri takip eden uzmanlar, erken gelip, erken göçün önümüzdeki kış mevsiminin çok sert geçeceğinin habercisi olduğunu ileri sürdü. Yozgat’ta bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlamasıyla birlikte baharın müjdecisi leylekler, Mart ayı içerisinde Yozgat’taki yuvalarına döndü. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Leylekler, Yozgat’ın rakımı daha düşük olan Yerköy ilçesindeki yuvalarına yerleştikten sonra hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte kışı da yaşadı. 1400 rakımlı Yozgat İl Merkezinde hava sıcaklığı 1 ila eksi 5 dereceye kadar indiği, yer yer kar yağışının da etkili olduğu Mart ayında, Yozgat’ın 771 rakımlı Yerköy ilçe merkezi ile en fazla yuvanın yer aldığı Saray Köyünde ise hava sıcaklıkları 3 ile eksi 3 derece dolayında hissedildi. 10 civarında yuvanın bulunduğu Saray Köyüne Mart ayının ilk haftasından itibaren gelen leylekler, hava sıcaklığının ani düşüşü ile zor günler geçirdi. ‘Bereketin Habercisi’ olarak kabul edilen ve sonbaharda yuvalarını terk edip, sıcak bölgelere göç eden leylekler, şu günlerde yuvalarını boşalttı. Yıllardır yuvalarına dokunulmayıp, dışarıdan gelenlerin de dokunmasına da izin verilmeyen Saray Köyünde leyleklerin, ahşap, eskiden kalma telefon hattı direklerinde, demir elektrik direğinde, eski evlerin bacalarında yuvaları bulunuyor. Sonbaharda bıraktıkları yuvalarına baharla birlikte dönüş yapıp yerleşmeye başlayan leyleklerin genel olarak Mart ayının sonu, Nisan ayının ilk haftasında köye gelmeye başlamalarına karşın, son yıllarda erken geldikleri de bildirildi.

KIŞIN HABERCİSİ

Baharın müjdecisi leyleklerin, erken göçünün kış aylarının sert geçebileceğinin habercisi de olabileceği belirtildi. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi İklim Bilimci Okan Bozyurt, 16 Ağustos günü Bursa’da, gökyüzünde leylekleri göç ederken gördüğünü ve bunu ‘korkutucu’ bularak araştırdığını belirtti. klim BilimciBozyurt, ‘’İlginç olan leyleklerin göç etmesi değil göç ettikleri tarihti’’ diye konuştu. Leyleklerin bir hayli erken göç ettiklerini belirten Bozyurt, ‘’Normalde leylekler ülkemizden 26 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında geçerler. Ama bu yıl olması gerekenden ez az 10 gün önce göç ettiler. Bu bize birçok şeyin göstergesi’’ dedi. Daha önce bir akademisyen arkadaşı ile birlikte leyleklerin göç yollarını ve göç takvimini çalıştıklarını anlatan Özyurt, ‘’Bu erken göç, önümüzdeki kışın kuzey yarım kürede oldukça sert geçeceğinin göstergesidir’’ uyarısında bulundu.