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Yuva yaptılar

ÇEKEREK ilçesinde eğitimin neferleri sokak hayvanları için yuva yaptı.

09 Şubat 2021 Salı 00:23
Yuva yaptılar

Çekerek İmam Hatip Lisesinde görev yapan eğitimciler, çalışanlarla birlikte. soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını korumak için okul bahçesine mini bir yavru köpek barınağı yaptı. Barınağın ilk konuğu ise yavru bir sokak köpeği oldu. Bu arada Yozgat Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eser Projesi kapsamında ‘Sevimli Dostlarımız için Biz de Varız’ projesi ile hazırlanacak barınaklar ile sahipsiz hayvanlara yeni bir yaşam imkanı sunulmasına yönelik çalışmalara da başlanıldı. Hayvanlara uygulanan şiddetin sık sık gündeme geldiği son günlerde, sahipsiz hayvanlar için Yozgat’ta örnek bir projelere de imza atılmaya başlandı. Eser Projesi kapsamında sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştırıcı çalışmalar hayata geçirilmesi planlandı. 

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Yuva Yaptılar
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