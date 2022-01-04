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Yusuf Karakaya’yı ağırladılar

Yozgat Alperen Ocakları Üniversite teşkilatının bu haftaki konuğu eğitimci yazar Yusuf Karakaya oldu.

04 Ocak 2022 Salı 00:22
Yusuf Karakaya’yı ağırladılar

 Alperen Ocakları Üniversite teşkilatı tarafından her hafta düzenlenen seminer faaliyetlerine konuşmacı olarak katılan eğitimci yazar Yusuf Karakaya, ‘Mehmet Akif Ersoy’ konulu seminer verdi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği seminerde Karakaya, Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un büyük bir dava adamı ve iyi bir sanatkâr olduğunu fakat bugün sadece İstiklal Marşı şairi olarak tanındığını söyledi. Günümüz gençliğine Akif’i anlatmak zorunda olduklarını dile getiren Karakaya, gençliğin onun ne gibi ahlak abidesi olduğunu öğretmek zorunda olduğunun altını çizdi. Akif’in, sözüne sadık bir kişiliğe sahip olduğunu anlatan Karakaya, ‘’Verdiği sözü yerine getirmeye çok özen gösteren bir kişidir. Akif, yakın dostu Eşref Edib’e göre ömrünün bir haftalık döneminde bile zekât verecek hale gelmemiştir buna rağmen bir o kadar da cömerttir. Akif için iki mukaddes vardır, birincisi din ikincisi dil. Akif’in hayatı yokluk içinde geçmiştir herkesin bildiği gibi yazdığı İstiklal Marşı’ndan bile para almamıştır. Velhasıl Akif, büyük bir dava adamıdır ve yeni nesiller için örnek alınacak bir hayata sahiptir’’ dedi. 

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