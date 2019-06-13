Yürüyüşe Yozgat’tan katılım

Bolu Belediyesi’nde üyelerine sendika değiştirme baskısı yapıldığı, 97 sendika üyesinin haksız ve hukuksuz olarak işten çıkarıldığı ileri sürüldü. Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Bolu Belediyesi önünden başlatılan Emek ve Adalet Yürüyüşü için, haksız yere işlerinden çıkarılan sendika üyesi işçilere destek vermek amacıyla, 18 Haziran Salı günü 3 otobüs ve 150 emekçiyle birlikte Ankara/Kazan’da yapılacak yürüyüşe katılacaklarını açıkladı.