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Yürüyüşe Yozgat’tan katılım

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı, CHP ve HDP’li belediyelerde uygulandığı ileri sürülen sendika değiştirme baskısı ve işten atmaları protesto amacıyla sendika genel merkezi tarafından düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşüne’ destek verecek.

Yürüyüşe Yozgat’tan katılım

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı, CHP ve HDP’li belediyelerde uygulandığı ileri sürülen sendika değiştirme baskısı ve işten atmaları protesto amacıyla sendika genel merkezi tarafından düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşüne’ destek verecek.

13 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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Yürüyüşe Yozgat’tan katılım

Bolu Belediyesi’nde üyelerine sendika değiştirme baskısı yapıldığı, 97 sendika üyesinin haksız ve hukuksuz olarak işten çıkarıldığı ileri sürüldü. Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız,  Bolu Belediyesi önünden başlatılan Emek ve Adalet Yürüyüşü için,  haksız yere işlerinden çıkarılan sendika üyesi işçilere destek vermek amacıyla, 18 Haziran Salı günü 3 otobüs ve 150 emekçiyle birlikte Ankara/Kazan’da yapılacak yürüyüşe katılacaklarını açıkladı. 

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