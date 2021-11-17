Yürüyüşe destek

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Yozgat İl Temsilcisi Sedat Tuygun yaptığı yazılı açıklamada, AK Partinin ve Memur-Sen’in tüccar kurnazlığı yaparak, yüzde 1 ayrımcılığıyla ortaya çıktığını söyledi. Tuygun, ‘’Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, üye sayısı az ve sözleşmeye muhalif sendikalar için ‘Merdiven altı sendikalar’ ifadelerini kullanmasını kınıyoruz. Türkiye’de memur sendikaları ‘4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme’ yasasına göre kurulmaktadır’’ dedi. Tuygun, yasaya göre kurulan hiçbir sendikaya ‘merdiven altı’ veya ‘gayri meşru’ sendikal anlayış olarak göstermek mevcut yasaya aykırı olduğunun da altını çizdi. Tuygun, ‘’Toplu sözleşmede ikramiyesinden yüzde 1 örgütlenme şartı nedeniyle yüzlerce sendika üyesi bu haktan yararlanamayacak hatta bu sendikaların üyeleri diğer sendikalara geçecektir. Bu durumda sendika üyesi olması yasaklanan asker-polis gibi memurlar ile yüzde 1 barajı nedeniyle bu ikramiyeden yararlanamayacak memur ayısı 2 milyona yaklaşmaktadır. Ayrıca yüzde 1’lik baraj olayı mevcut ‘4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme’ yasasının 28. Maddesine aykırıdır. 28. Madde toplu sözleşme ikramiyesi için sendika üyesi şartını aramakta lakin yüzde 1 baraj şartı aranmamaktadır. Toplu sözleşmeye konulan bu hüküm Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve Türkiye’nin imzalamış olduğu İLO sözleşmelerine aykırıdır’’ ifadelerini kullandı.