Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yürüyüşe destek

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Yozgat İl Temsilciliği, Yurt sendikaları konfederasyonu tarafından başlatılan yüzde 1 ayrımcılığına karşı Yozgat-Ankara yürüyüşüne destek verdi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 00:14
Yürüyüşe destek

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Yozgat İl Temsilcisi Sedat Tuygun yaptığı yazılı açıklamada, AK Partinin ve Memur-Sen’in tüccar kurnazlığı yaparak, yüzde 1 ayrımcılığıyla ortaya çıktığını söyledi. Tuygun, ‘’Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, üye sayısı az ve sözleşmeye muhalif sendikalar için ‘Merdiven altı sendikalar’ ifadelerini kullanmasını kınıyoruz. Türkiye’de memur sendikaları ‘4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme’ yasasına göre kurulmaktadır’’ dedi. Tuygun, yasaya göre kurulan hiçbir sendikaya ‘merdiven altı’ veya ‘gayri meşru’ sendikal anlayış olarak göstermek mevcut yasaya aykırı olduğunun da altını çizdi. Tuygun, ‘’Toplu sözleşmede ikramiyesinden yüzde 1 örgütlenme şartı nedeniyle yüzlerce sendika üyesi bu haktan yararlanamayacak hatta bu sendikaların üyeleri diğer sendikalara geçecektir. Bu durumda sendika üyesi olması yasaklanan asker-polis gibi memurlar ile yüzde 1 barajı nedeniyle bu ikramiyeden yararlanamayacak memur ayısı 2 milyona yaklaşmaktadır. Ayrıca yüzde 1’lik baraj olayı mevcut ‘4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme’ yasasının 28. Maddesine aykırıdır. 28. Madde toplu sözleşme ikramiyesi için sendika üyesi şartını aramakta lakin yüzde 1 baraj şartı aranmamaktadır. Toplu sözleşmeye konulan bu hüküm Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve Türkiye’nin imzalamış olduğu İLO sözleşmelerine aykırıdır’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Yürüyüşe DestekYozgatIlerigazetesiçarşambaHaberKonfederasyonYurtSendikaYürüyüşDestek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGAT’TAN SADECE GEÇECEK
YOZGAT’TAN SADECE GEÇECEK
Projelerle Kadın istihdamı
Projelerle Kadın istihdamı
KOSGEB bilgilendirdi
KOSGEB bilgilendirdi
HALKIN ARASINDAYIZ
HALKIN ARASINDAYIZ
8 şüpheli tutuklandı
8 şüpheli tutuklandı
UNİKOP-TÜBİTAK İşbirliği Konuşuldu
UNİKOP-TÜBİTAK İşbirliği Konuşuldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim