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Yürünecek alanlar belirlendi

YOZGAT Valiliği, ‘Toplantı ve Gösteri’ yürüyüşlerinin yapılacağı meydanlar ile yerlerle birlikte afiş ve pankart asılabilecek alanları belirledi.

Yürünecek alanlar belirlendi

YOZGAT Valiliği, ‘Toplantı ve Gösteri’ yürüyüşlerinin yapılacağı meydanlar ile yerlerle birlikte afiş ve pankart asılabilecek alanları belirledi.

19 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Yürünecek alanlar belirlendi

2018 yılında Yozgat il merkezinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı alanlarla güzergâhlar, afiş ve pankart asılacak yerler ilan edildi. Buna göre, Sürmeli Kavşağı’nda toplanılıp, Lise Caddesi üzerinden Saat Kulesine kadar olan güzergâhta yürünebileceği, Cumhuriyet Alanı’nda da miting yapılabileceği kaydedildi. Alternatif olarak ise, Kent Park önünde toplanıp, Bilal Şahin Caddesi ve Karayolları Caddesinden yürünerek, Yimpaş AVM arkasındaki alanda miniting yapılabileceği kaydedildi. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerini halka duyurmak amacıyla hazırlanan afişler için Belediye Başkanlığınca şehrin muhtelif yerlerine konulan ücretli/ücretsiz billboard ve raketlerin uygun olduğu, pankartlar için ise Belediye Başkanlığının uygun göreceği yerlerin kullanılabileceği açıklandı.

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