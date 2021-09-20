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Yürüdüler, temizlediler

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından düzenlenen etkinliğe katılan gönüllü gençler, Kazankaya Kanyonunda yürüyüş yapıp, bölgede de çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

20 Eylül 2021 Pazartesi 00:56
Yürüdüler, temizlediler

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından düzenlenen ‘Doğa Yürüyüşü’ etkinliği ile birlikte çevre temizliği de yapıldı. SORGED Başkanı Halil Uğuz, Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde, Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde yürüttükleri ‘Genç Değişim, Genç Gelişim’ başlıklı proje çerçevesinde Yozgat’ın Aydıncık ilçesindeki Kazankaya Kanyonunda ‘Doğa Yürüyüşü’ düzenlediklerini, yürüyüş sonrasında Haceş Müzesini de gezdiklerini aktardı. Uğuz, ‘’Girişi Kazankaya Kasabası'nda başlayan kanyonun uzunluğu 12 kilometredir. Güneyinde 1363 metre yüksekliğindeki Alan Dağları, batısında ise Malbelen Tepesi yer almaktadır. Kanyon içerisinden, Yeşilırmak'ın bir kolu olan Çekerek Irmağı geçmektedir. Irmağın aktığı vadinin her iki yanında yükselen kayalar üzerinde duvar kalıntıları, hatıl oyuklar ve merdiven basamakları, bereket ve bolluğun simgesi olan tanrıça Kybele (Kibele) kabartması görülmektedir. Bir niş içerisinde, kabartma şeklinde yapılmış olan 3.16 metre boyundaki devasa tanrıça Kybele kabartması, Çekerek Irmağı'nın diğer yanındaki kayalar üzerinde yükselen kaleye doğru bakmaktadır. Kasabanın doğusunda yer alan Karagözlük Tepe denilen alanın güneyinde sırtlar halinde inen tarlalar vardır. Burası Güllük olarak adlandırılmaktadır. Güllük’te araştırmacılar tarafından Hitit Mezarlığı tespit edilmiştir. Bu mekanlar gençlerimiz tarafından görülmüş, kendilerine gerekli bilgiler de verilmiştir’’ dedi.
TEMİZLİK YAPTILAR
SORGED Başkanı Halil Uğuz, geziye katılan gençlerin Dünya Temizlik Günü kapsamında da Kazankaya Kanyonunda çevre temizliği yaptıklarını bildirdi. Uğuz, ‘’Temiz Çevre geleceğimiz, nefesimiz, refahımız ve sağlığımız için gerekli. Bunun farkında olmak ve korumak bireyler olarak bizim elimizde. Doğru kullanılmayan her şey zamanla bozulmaya, kirlenmeye, eskimeye ve yavaş yavaş yok olmaya mahkumdur. Gelecek nesillere yeşil, sağlıklı, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için kolları bugünden sıvamak gerekiyor. Daha temiz bir dünya için lütfen çöpleri çöp kutusuna atın’’ uyarısında bulundu.

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