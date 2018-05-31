Yurtta tadilat sürüyor

Köseoğlu Mahallesi’nde bulunan ve Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi’ne tahsisi yapılan yurtta İl Müftüsü Salih Sezik incelemelerde bulundu. İl Müftüsü Salih Sezik, Diyanet Vakfı Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdunun 2017 tarihinde vakıfa tahsis edildiğini ve 150 kişi kapasiteli olduğunu bildirdi. Kız öğrenciler için hizmet verecek yurtta tadilat, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Müftü Sezik, “İnşallah onarımlar tamamlandığında bu yurdumuzda kız öğrencilerimiz barınacaklar. Yurdumuz 2018-2019 akademik yılında faaliyete başlayacaktır” diye konuştu.

Müftü Sezik, Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi olarak 9 kız ve 2 erkek toplam 66 öğrenci kapasiteli öğrenci evleriyle de Bozok Üniversitesi öğrencilerine desteklerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Haber: Mustafa TEKER

