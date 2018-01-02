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Yurtta Osmanlıca kursu

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi tarafından, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan öğrencilere yönelik açılan Osmanlıca kursu ilgi görüyor.

Yurtta Osmanlıca kursu

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi tarafından, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan öğrencilere yönelik açılan Osmanlıca kursu ilgi görüyor.

02 Ocak 2018 Salı 07:05
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Yurtta Osmanlıca kursu

Kurumun,  Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak açılan kursa, öğrencilerin ilgisinin büyük olduğu belirtildi. Osmanlıca kursunun 4 aşamada gerçekleştirildiği vurgulandı. İlk etapta Osmanlıcada kolay metinler, ikinci etapta Türkçe imlası, üçüncüsü etapta Arapça-Farsça metinler, son etapta da arşiv ve edebi metinler olarak verilen kursların ilgi çektiği ifade edildi. 

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