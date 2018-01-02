Yurtta Osmanlıca kursu

Kurumun, Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak açılan kursa, öğrencilerin ilgisinin büyük olduğu belirtildi. Osmanlıca kursunun 4 aşamada gerçekleştirildiği vurgulandı. İlk etapta Osmanlıcada kolay metinler, ikinci etapta Türkçe imlası, üçüncüsü etapta Arapça-Farsça metinler, son etapta da arşiv ve edebi metinler olarak verilen kursların ilgi çektiği ifade edildi.