Yurtta Osmanlıca kursu

Kurumun, Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak açılan kursa, öğrencilerin ilgisinin büyük olduğu belirtildi. Osmanlıca kursunun 4 aşamada gerçekleştirildiği vurgulandı. İlk etapta Osmanlıcada kolay metinler, ikinci etapta Türkçe imlası, üçüncüsü etapta Arapça-Farsça metinler, son etapta da arşiv ve edebi metinler olarak verilen kursların ilgi çektiği ifade edildi.
02 Ocak 2018 Salı 07:05
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