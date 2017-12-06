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Yurtnaç ziyaret etti

ÖNCEKİ gün sosyal medya üzerinden engellilerin yaşadığı sorunları dile getiren engelli esnaf Davut Bayram, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı işyerinde ağırladı, dertlerini sıraladı.

Yurtnaç ziyaret etti

ÖNCEKİ gün sosyal medya üzerinden engellilerin yaşadığı sorunları dile getiren engelli esnaf Davut Bayram, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı işyerinde ağırladı, dertlerini sıraladı.

06 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
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Yurtnaç ziyaret etti

Yozgat’ta esnaflık yapan, halk arasında ‘McDavut’ lakabıyla bilinen Davut Bayram, il merkezinde engellilerin yaşadığı sıkıntıları Vali Kemal Yurtnaç ve Belediye Başkanı Kazım Arslan’a sosyal medya üzerinden iletmeye çalıştı.
Dile getirilen sorunlara duyarsız kalmayan Vali Yurtnaç, Bayram’ı iş yerine ziyaret etti, sorun ve sıkıntıları dinledi.
Davut Bayram ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Kemal Yurtnaç’a hassasiyetinden ötürü teşekkür etti.
Bayram, “Sayın valimiz ilimizde bir tekerlekli sandalye basketbol takımı kurulacağını, engellilerin hastane ve benzeri ihtiyaçları için araç tahsisi yapılacağını, kaldırımlar ve ulaşıma mani olan park şekillerine karşı tedbirler alınacağını ve Abide iş hanına engelli tuvaleti inşa edileceğini söylemiştir. Kendisine teşekkür ediyor, ziyareti bizi onurlandırdı” diye konuştu.

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