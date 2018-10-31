YURTNAÇ VEDA ETTi

Valilik Fuaye salonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin 95’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyon sonrası yaptığı konuşma ile veda eden Vali Yurtnaç, Yozgat'ı unutmayacağını söyledi. Vali Yurtnaç, “Hayat bir yolculuk, bu yolculukta ara ara bazı limanlarda durur nefeslenir, başka bir yolculuk için hazırlık yaparız. 2016 yılında başladığım Yozgat yolculuğu, 27 Ekim 2018 tarihli cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kuruluna Başmüfettiş olarak atanmam nedeniyle sona eriyor’’ dedi.

Vali Yurtnaç, ideali, hedefi olan dava insanlarının emeklilikleri ya da boş boş oturmaları diye bir şeyin olamayacağına vurgu yaparak, ‘Bu insanların emekliliği son nefeslerindedir’ ifadesini kullandı. Vali Yurtnaç, ‘’Yozgat’taki görev sürem içerisinde, klasik rutin; okul altyapı, yol gibi hizmetlerin dışında, Yozgat’a güç vereceğine inandığım, Yozgat Diasporası diye adlandırdığım yurtiçi ve yurtdışındaki Yozgatlıları harekete geçirmeyi planlayarak istişarelerde bulunduk. Termal kaynakların kullanımı, ekonomiye kazandırılması ile uğraşlar verdik. Bu arada bürokrasi ile mücadele ederek, ona karşı yöntem arayışında bulunduk. Şurası da bir gerçektir ki, bu çalışmalar dünden bu güne sonuç alınacak bir çalışma değildir. Bir hedeftir ve sürekliliği esastır. Yozgat’ın 2023 yılına kadarki yol haritasını, Yozgat Vizyoner Hedefleri adı altında yazılı hale getirerek, idarenin yol haritasını oluşturduk. Bu çalışma, sürekliliğin sağlanması açısından, yeni valimize de takdim edilmek üzere ilgililer talimat andırılmıştır’’ diye konuştu.

Vali Yurtnaç, geldiğimde kaderine terkedilmiş, aidatları toplanamayan bin 400 kişinin zoraki çalıştığı bir organize sanayi bölgesinden, üzerindeki ölü toprağını atmış, bin 755 istihdama ulaşmış, yapılan yeni yer tahsisleri ile iki yıl içinde 3 bin istihdama ulaşacak bir organize bölgesini ileri çıkardıklarını belirtti. Yurtnaç, Yozgat’a ilave bin 600 kişilik istihdam sağlayarak, yeni fabrikalar açmış olduklarının altını çizdi. Yurtnaç, ‘’Siz değerli Yozgatlılara hoşçakalın derken, yeni valimiz Kadir Çakır'a başarılar diliyor; başta Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve ekip arkadaşlarına, milletvekillerimize, Yozgat için birlikte emek vererek ürettiğimiz çalışma arkadaşlarıma ve halkımıza takdirlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı mutlu başarılı yarınlar diliyorum” dedi.

Bugün Yozgat’tan ayrılacağını hatırlatan Vali Kemal Yurtnaç’a bazı kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından ‘Yozgat hatırası’ olarak hediyeler verildi.