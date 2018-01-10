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Yurtnaç tebrik etti

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç ,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında, Türkiye’de gazetecilerin çalışma haklarında önemli iyileştirmeler getiren 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961’de yürürlüğe girmesiyle, her yıl 10 Ocak’ın ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlandığını belirtti.

Yurtnaç tebrik etti

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç ,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında, Türkiye’de gazetecilerin çalışma haklarında önemli iyileştirmeler getiren 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961’de yürürlüğe girmesiyle, her yıl 10 Ocak’ın ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlandığını belirtti.

10 Ocak 2018 Çarşamba 07:05
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Yurtnaç tebrik etti

Toplumun aydınlatılması, bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yolunda basının her geçen gün etkinliğinin arttığını kaydeden Vali Yurtnaç,
“Basın ahlak kuralları doğrultusunda ilkeli ve objektif haber anlayışıyla, vatandaşın doğru, eksiksiz haber alma hakkını kullanmasına aracılık etmekte ve her şartta toplum yararını gözetme sorumluluğunu yerine getirmektedir. Toplumsal değerlere kişisel hak ve özgürlüklere saygılı, halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacı için fedakarca çalışan basın mensupları insana ve topluma hizmet etmenin aşkıyla çalışmaktadır” diye konuştu.
Basının bir şehrin ve ülkenin hafızası niteliği taşıdığını, basının şehirlerin dışarıya açılan pencere pozisyonunda olduğunu ifade eden Vali Yurtnaç, “İlimizin geleceğinde, atılacak tüm güzel adımlarda, tüm güzel birikimlerde basının da emeği olduğu her kesim tarafından takdir edilmektedir. Basınımızın gayretleriyle, ilimizin sosyal, ekonomik, kültürel ve turizm gelişimindeki paylarının artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyor, basın camiamızın tüm mensuplarını saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 09.01.2018 17:43
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