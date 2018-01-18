Yurtnaç kan verdi   

Vali Yurtnaç, Kızılay’ın aralıksız sürdürdüğü kan bağış kampanyasına destek vermek için kan bağışı yaptı.

Yozgat Kızılay Başkanı Ekrem İlker de Kızılay tarafından yürütülen çalışmalar hakkında Vali Yurtnaç’a bilgiler aktardı.

Vali Yurtnaç, Kızılay’ın kan bağışı için hazırladığı sloganı hatırlatarak kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu ifade etti ve Yozgatlı vatandaşları kampanyaya destek vermeye davet etti.

Kızılay Şube Başkanı Ekrem İlker ise Vali Yurtnaç’a katkılarından dolayı teşekkür etti.