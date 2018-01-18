Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116593
ALTIN
162.981
DOLAR
3.8063
STERLİN
5.2836
EURO
4.6601

Yurtnaç kan verdi   

 YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Kızılay Kan Bağış Merkezi’ni ziyaret ederek, kan bağışında bulundu.

Yurtnaç kan verdi   

 YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Kızılay Kan Bağış Merkezi’ni ziyaret ederek, kan bağışında bulundu.

18 Ocak 2018 Perşembe 07:00
2 Okunma
Yurtnaç kan verdi   

Vali Yurtnaç, Kızılay’ın aralıksız sürdürdüğü kan bağış kampanyasına destek vermek için kan bağışı yaptı.
Yozgat Kızılay Başkanı Ekrem İlker de Kızılay tarafından yürütülen çalışmalar hakkında Vali Yurtnaç’a bilgiler aktardı.
Vali Yurtnaç, Kızılay’ın kan bağışı için hazırladığı sloganı hatırlatarak kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu ifade etti ve Yozgatlı vatandaşları kampanyaya destek vermeye davet etti.
Kızılay Şube Başkanı Ekrem İlker ise Vali Yurtnaç’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yakınları Duygulandırdı
Yakınları Duygulandırdı
PROJE HAZIR
PROJE HAZIR
Tarihi dokuya koruma talebi
Tarihi dokuya koruma talebi
HEYECAN DORUKTA
HEYECAN DORUKTA
Kaçak yapılara yıkım
Kaçak yapılara yıkım
Projeler Ağustosta tamam
Projeler Ağustosta tamam

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim