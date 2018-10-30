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Yurtnaç, helallik istedi

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, yayınlanan kararname ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kuruluna Başmüfettiş olarak atanmasının ardından, mevcut görevini ne zaman bırakacağını duyurup, vatandaşlardan ve mesai arkadaşlarından helallik istedi.

Yurtnaç, helallik istedi

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, yayınlanan kararname ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kuruluna Başmüfettiş olarak atanmasının ardından, mevcut görevini ne zaman bırakacağını duyurup, vatandaşlardan ve mesai arkadaşlarından helallik istedi.

30 Ekim 2018 Salı 07:34
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Yurtnaç, helallik istedi

Yarın görevinden ayrılacağını ifade eden Vali Yurtnaç, kamu hizmetinin sürekli, şahısların ve unvanların geçici olduğunu, önemli olanın takdir edilen süre zarfında, gayret ve heyecanla hizmet etmenin gerektiğini, görev süresi içerisinde de heyecanla hizmet etme gayreti içerisinde hareket etmeye çalıştığını belirtti. Yozgat’a yeni atanan Vali Kadir Çakır’ın bu bayrağı daha ileri taşıyacağına inandığına vurgu yapan Vali Yurtnaç, orta vadede sorunlarını aşmış, üretken bir Yozgat’ın oluşacağına inandığını, görev süresi içerisinde atanmışı ile seçilmişi ile Yozgat için gayret gösteren herkese teşekkür ederek, helallik istedi.

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YurtnaçHelallik Istedi
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