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Yurtlu’dan ziyaret

YOZGAT İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, sosyal ziyaretler kapsamında Yozgat Din Görevlileri Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti, mesleki alanda faaliyet gösteren derneklerin önemine değindi.

06 Ekim 2020 Salı 00:53
Yurtlu’dan ziyaret

Yurtlu, derneklerin karşılaştıkları sorunları yerinde tespit etmek, kamu STK ilişkilerini gelişitirip, güçlendirmek, sivil toplum bilincini geliştirmek, mevzuatla ilgili problemleri çözmek amacıyla dernek ziyaretlerini periyodik olarak sürdürüyor. İl Müdürü Yurtlu,  içerisinde bulunduğumuz ‘Din Görevlileri ve Camiler Haftası’ nedeniyle Yozgat Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret ederek, hem haftalarını kutladı hem de sosyal ziyaretini gerçekleştirdi. Mesleki alan da, üyelerine hizmet veren derneğin başkan ve üyelerine teşekkür eden Yurtlu, dernek başkanı Feyzullah Şimşek’ten çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Yozgat Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği yönetim kurulu başkanı Feyzullah Şimşek ise, derneğin, üyelerine, dayanışma, kaynaşma, birlik beraberlik ve mesleki alanda, mesleki bilgi beceri ve kazanımları geliştirmek gibi faaliyetlerle hizmet ettiklerini söyledi.

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Yurtlu’dan Ziyaret
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