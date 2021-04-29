Yurtlu’dan ziyaret

Yurtlu, 2012 yılında kurulan ‘Akdağmadeni Mübadilleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek, dernek yöneticileriyle buluştu. Turgay Eliaçık’ın kurucu başkanlığında 2012 yılında kurulup faaliyetlerine başlayan ve 1920’li yıllardan sonra nüfus mübadelesi esnasında ilçeye gelip yerleşen ilçe sakinlerinin üye olduğu dernek, faaliyetlerini birlik beraberlik içerisinde sürdürüyor. Dernek yönetici ve kurucularından Abdi Küçükakça ve Rasim Erdem, dernek çalışmaları hakkında İl Müdürü Yurtlu’ya bilgi verdi. Dernek yöneticisi Rasim Erdem, derneğin 43 üyesi bulunduğunu belirterek, “1920’li yıllarda karşılıklı nüfus mübadelesiyle Selanik yöresinden gelip Akdağmadeni’ne yerleşen ve muhacir diye tanımlanan aileler arasında birlik ve beraberlik, kültür ve sosyal faaliyetler amacıyla kurulan derneğimiz, faaliyetlerini sürdürmektedir” dedi. Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu ise, derneklere yönelik bu tür sosyal ziyaretlerin sürdürüleceğini vurgulayarak, derneklerin sorun ve çözüm önerileri, rehberlik ve kamu-sivil toplum işbirliği konularında gerekli bilgilendirmelerin de yapılmakta olduğunu belirtti. •Seyfettin Sağlam•