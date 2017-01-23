Yurtlu’dan uyarı

Derneklerin normalde işletme usulüne göre (basit) defter tutmakla yükümlü olduklarını hatırlatan İl dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu, her yıl yapılan yeniden değerleme oranı kapsamında belirlenen parasal haddi aşan derneklerin bilanço usulüne geçmeleri gerektiğini söyledi.

Bilindiği üzere dernekler, İşletme ve Bilanço olmak üzere iki usulde defter tutmakla yükümlü bulunuyor. Konuya ilişkin olarak İl Dernekler Müdürlüğünden yapılan açıklamada “ Dernekler, işletme hesabı esasına göre defter tutar. Ancak, kamu yararına çalışma statüsü bulunan dernekler ile yıllık brüt gelirleri 2016 yılı itibarı ile 676 bin 176,00 TL’yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar. Şubesi bulunan derneklerin bilanço esasına göre defter tutmaları halinde, bağlı şubeleri de bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlüdür. İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler yönetim kurulu kararıyla parasal hadde bağlı kalmaksızın bilanço esasına göre defter tutabilirler.

Bilanço esasına göre defter tutan dernekler, üst üste iki hesap döneminde, belirlenen parasal haddin altına düşerlerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabına dönebilirler. Ayrıca, ticari işletmesi bulunan derneklerin, ticari işletmeleri için vergi usul kanunu hükümlerine göre defter tutacakları belirtildi. İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu, açıklamasının sonunda 2017 yılı itibariyle defterin usulüne uygun olarak göre tutulmaması halinde dernek başkanı ile defteri tutmakla sorumlu kişilere 914 TL idari para cezası uygulanacağını ayrıca, tasdiksiz defter tutulması durumunda ise adli para cezası uygulanacağını hatırlattı.