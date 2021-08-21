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Yurtlu taburcu oldu, şiir yazdı

Geçirdiği trafik kazası sonucunda kaldırıldığı Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören ve taburcu edilen Hakkı Yurtlu, yaşadıklarını şiirle aktardı.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 00:14
Yurtlu taburcu oldu, şiir yazdı

Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, geçtiğimiz hafta içerisinde Sorgun ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrasında kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Kaza sonrasında Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mehmet-Yılmaz Öztaşkın Kalp ve Damar Hastanesi’ne kaldırılan Hakkı Yurtlu, önceki gün taburcu edilerek, evinde istirahate çekildi. Kaza sonrasında kendisini ve yakınlarını arayıp, mesaj gönderenlere teşekkür eden Yurt, yaşadığı süreci de ‘Yoğun Bakımda Dua’ başlıklı şiiriyle anlattı. 

YOĞUN BAKIMDA DUA 

Mevlam verir kula; bela, musibet,
Önemliymiş meğer bir nefes sıhhat,
Hoştur O'ndan gelen, şükreyle sabret,
Yoğun bakımdayım, dua beklerim..

Bedenimde cihaz, her taraf alet,
Ne ağır imtihan; nedir bu halet,
Şâfi’sin sen Rabbim, acımı bal et,
Yoğun bakımdayım, dua beklerim..

Dinmez artar hep, sızımla acım,
Dışarıda bekler; eş, yavru, bacım,
Olsa neye yarar, servetim tacım,
Yoğun bakımdayım, dua beklerim..

Hemşireler gelir; her saat ölçer,
Kan, nabız, tansiyon;  bazen da şeker,
Bir de hastaya sor, n'eyler, ne çeker,
Yoğun bakımdayım, dua beklerim.. 

Direksiyonda ben,  yanımda eşim,
Çarptım sağa sola, kanıyor başım,
Göğüste acı var, çatlıyor döşüm,
Yoğun bakımdayım, dua beklerim...

Ne bağda gözüm var, ne de üzümde,
Dünde kaldı hayat, ahir sözümde,
Helalleşmek var hep, daim özümde,
Yoğun bakımdayım, dua beklerim..

Sıkıver dişini, varsa iraden eğer,
Yara almış yandan, bir de akciğer,
Gönülden dualar, hapa eş değer,
Yoğun bakımdayım, dua beklerim..

Hoşgörü var başta; empati de var,
Hasta; personelden daha ne arar,
Kanayınca yarem, tez gelir sarar,
Yoğun bakımdayım, dua beklerim...

Damar cerrahisi, bilimin dalı,
Bugün Pazartesi, yarın da Salı,
Gün sayarım; ni’dem, kaymağı balı,
Yoğun bakımdayım, dua beklerim..

“Kul Hakkı" hastadır, bak neler diyor,
Doktor Okan Bey de tembih ediyor,
Aort genişlemiş; zar, zor tutuyor,
Yoğun bakımdayım, dua beklerim...

16.08 2021 Pazartesi 
ERÜ Tıp Hastaneleri 
HAKKI YURTLU

Anahtar Kelimeler:
Yurtlu Taburcu Olduşiir Yazdı
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