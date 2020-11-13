Yurtlu, SORGED’i ziyaret etti

Yaptığın etkin faaliyetler, sosyal etkinlikler ve özellikle genç kitleye yönelik uyguladığı projelerle adından sıkça söz ettiren Sorgun Gençlik Derneği, çalışmalarıyla kalmayıp, genç gruplara yönelik küresel anlamda gerçekleştirdiği etkinliklerle Yozgat’ın adını da duyurmaya devam ediyor. Dernek Başkanı Halil Uğuz aynı zamanda da Ulusal Ajans tarafından yürütülen program kapsamında akredite kalite sertifikası almakla birlikte Eurodesk Temas noktası olarak gençlere yönelik hizmetlerini de sürdürüyor. Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yurtlu, yaptığı ziyaretle, çalışmalarda rehberlik, kamu-STK işbirliğinin güçlendirilmesi ve mevzuatta karşılaşılan sorunlarda hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Dernek Başkanı Uğuz ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bugüne kadar, projeler kapsamında 350 öğrencinin ücretsiz olarak yurt dışına gönderildiğini, 2 bin gence ulaşılarak, çeşitli etkinlik ve organizasyonlar yapıldığını hatırlattı, gençliğe yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.