Yurtlu şiir okudu

Güncel mevzuat konusunda bilgi paylaşımının yapıldığı, 81 İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürünün katıldığı seminerde bakanlık yetkilileri ve akademisyen tarafından mevzuat ve sivil toplum hakkında eğitim verildi. Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu da toplantıya katıldı. Beş gün devam eden eğitim seminerinde, özellikle kara paranın aklanması ile terörizmin finansmanının önlenmesi konuları üzerinde duruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 81 il müdürüne hitap ederek. derneklerin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması konusuna değinerek, vatandaşların kolay erişim ve ulaşımı için yapılan dijitalleşme ve yeniliklere dair çalışmaları paylaştı. Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü aynı zamanda da şair Hakkı Yurtlu, programda okuduğu ‘Biz sivil toplumuz’ adlı şiiriyle alkışları toplayarak, Yozgat'ın adını duyurmayı da ihmal etmedi.