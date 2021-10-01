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Yurtlu şiir okudu

İçişleri bakanlığınca Balıkesir ilinde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine 81 il müdürü ile birlikte katılan Yozgat Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Hakkı Yurtlu, okuduğu şiiriyle toplantıya damga vurdu.

01 Ekim 2021 Cuma 00:22
Yurtlu şiir okudu

Güncel mevzuat konusunda bilgi paylaşımının yapıldığı, 81 İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürünün katıldığı seminerde bakanlık yetkilileri ve akademisyen tarafından mevzuat ve sivil toplum hakkında eğitim verildi. Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu da toplantıya katıldı. Beş gün devam eden eğitim seminerinde, özellikle kara paranın aklanması ile terörizmin finansmanının önlenmesi konuları üzerinde duruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 81 il müdürüne hitap ederek. derneklerin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması konusuna değinerek, vatandaşların kolay erişim ve ulaşımı için yapılan dijitalleşme ve yeniliklere dair çalışmaları paylaştı. Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü aynı zamanda da şair Hakkı Yurtlu, programda okuduğu  ‘Biz sivil toplumuz’ adlı şiiriyle alkışları toplayarak, Yozgat'ın adını duyurmayı da ihmal etmedi.

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