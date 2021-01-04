Yurtlu, asaleten atandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yürürlüğe giren atama kararnamesiyle 26 İl Dernekler Müdürü vekaleten yürüttükleri göreve asaleten atanmış oldu. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş aşamasında kapatılan İl Dernekler Müdürlüğü’nün adı İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü şeklinde değiştirilmiş, mevcut müdürler de vekaleten görevlendirilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan atama listesinde, 81 İlin içerisinde Hakkı Yurtlu' nun da yer aldığı 26 ile atama yapıldı.