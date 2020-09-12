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Yurtlarda hazırlıklar tamamlandı

Yozgat Valiliği, Covit-19 nedeniyle evinde bulunması gerekenlerin kuralları ihlal etmesi durumunda karantina altına alınacakları yurtlar belirlendi.

12 Eylül 2020 Cumartesi 00:40
Yurtlarda hazırlıklar tamamlandı

YOZGAT Valiliği, izolasyon kurallarına aykırı davranarak ikametlerini terk edenlerin karantinaya alınacakların kalacakları Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlar belirlendi. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ile birlikte yurtlarda incelemelerde bulundu. Yozgat Valisi Ziya Polat, izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan, hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sisteminin belirlendiğini kaydetti. 

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Yurtlarda Hazırlıklar Tamamlandı
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