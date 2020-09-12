Yurtlarda hazırlıklar tamamlandı

YOZGAT Valiliği, izolasyon kurallarına aykırı davranarak ikametlerini terk edenlerin karantinaya alınacakların kalacakları Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlar belirlendi. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ile birlikte yurtlarda incelemelerde bulundu. Yozgat Valisi Ziya Polat, izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan, hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sisteminin belirlendiğini kaydetti.