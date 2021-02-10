Yurtlar 45 öğrenciye kaldı

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kredi Yurtlar Kurumu’nun il genelinde bulunan 7 bin 659 öğrenci kapasiteli Yükseköğrenim Yurtlarından pandemi nedeniyle sadece 45 öğrenci yararlanıyor. Bu nedenle sadece iki yurt hizmet veriyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covit-19 virüsü tedbirleri kapsamında üniversitelerin uzaktan eğitime geçmeleri, Kredi Yurtlar kurumuna ait yurtlarında boşalmasına neden oldu. Yurtların bir bölümü pandemi yurdu olarak Covit-19 virüsüne yakalanmış, ancak karantina kurallarına uymayan vatandaşlara ayrılırken, büyük bölümü boş bulunuyor. Yozgat’ta Kredi Yurtlar Kurumuna ait il genelinde 9 Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu bulunuyor. Toplamda 7 bin 659 öğrenci kapasitesine sahip yurtlarda karantinadan önce 3 bin 397 kız, bin 947 ise erkek öğrencinin yararlandığı bildirildi. Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde barınan öğrencilerin haklarının saklı olduğu, pandemi döneminin tamamlanıp öğrencilerin okullarına dönmeleri durumunda, kendi yurtlarındaki odalarında tekrar barınmaya başlayabilecekleri ifade edildi.

PANDESİ SONRASINA HAZIR

Yozgat Kredi Yurtlar Kurumu Yükseköğrenim Öğrenci Yurtlarında pandemi sonrasına yönelik hazırlıklarda sona gelindi. Pandemi döneminden sonra yurtlarda 3 bin 397 kız, bin 947 ise erkek öğrencinin barınacağı, 9 yurt binasında 25 kız 8 erkek olmak üzere toplam 33 engelli odasının da yer aldığı bildirildi.