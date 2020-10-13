Yurt yenilendi

Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, Bozok Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin eğitim öğretime başlamasından sonra, öğrenci sayısında artış olacağı ve yükseköğretime kayıt yaptıracak olan kız öğrenciler için devlet yurdunun bulunmadığını belirtti. İlçede Türkiye Diyanet Vakfı tarafına ait bir binanın geçen yıl yükseköğretim kız öğrenci yurduna dönüştürüldüğünü belirten Kayış, "Geçen yıl 33 kız öğrencimizi bu yurdumuzda konuk ettik. Bu yıl yurdumuzun daha sağlıklı bir ortama dönüştürülmesi amacıyla başlattığımız tadilat çalışmaları tamamlandı. Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla kız öğrencilerimizi yurdumuza bekliyoruz. Bu süreçte bizlerden yardımlarını esirgemeyen hayırsever esnafımıza teşekkür ediyorum'' dedi.