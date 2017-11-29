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Yurt tanıtıldı

İSTANBUL’da yapımı tamamlanan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Erkek Öğrenci Yurdu ve Kültür Merkezi’nin tanıtımı, federasyon üyesi derneklerin yöneticilerine tanıtıldı.

Yurt tanıtıldı

İSTANBUL’da yapımı tamamlanan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Erkek Öğrenci Yurdu ve Kültür Merkezi’nin tanıtımı, federasyon üyesi derneklerin yöneticilerine tanıtıldı.

29 Kasım 2017 Çarşamba 07:05
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Yurt tanıtıldı

Federasyonu Genel Başkanı H. Ahmet Yılmaz, işlerin dernek kurmakla ve bir araya gelmekle bitmediğini, somut eylemler ortaya çıkarmak gerektiğini dile getirdi. Siyasi ve fikri kimliklerin kişileri ayrıştırmasından kurtulup bir an evvel Yozgat ismi ve çatısı altında daha verimli ve yararlı işlerle uğraşılması gerektiğini belirten Yılmaz; ‘Göç veren bir memleketin göç eden bireyleriyiz hepimiz. Herkes değişik sebeplerle ve amaçlarla memleketimizin fiziken uzağındayız ama bilinmelidir ki gönlümüz de, aklımız da her daim memleketimizdedir. Aramızda yetişen ve yetişecek iş adamlarının deneyim ve kazançlarından memleketimize de kazançlar sağlatmanın gayreti içerisindeyiz. Valimiz Sayın Kemal Yurtnaç öncülüğünde de bazı iş adamlarımızla görüşmeler sağladık ve nihayete kavuşması için üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye çalışıyoruz’’ dedi.
Yılmaz, birlikte çabalayıp, kurdukları yurdu şahıslara ya da belli bir zümreye bağlama taraftarı olmadıklarını, olmayacaklarının altını çizdi. Yılmaz, ‘Paylaşarak ve birlik olarak büyüyeceğimizin bilincinde olarak şunu belirtmek istiyorum. Tüm derneklerimiz ve hemşerilerimiz toplantılarını, özel günlerini, kutlamalarını, taziyelerini yurdumuz da yapabilir. Buranın adı biz birlikteysek yurt olabilir ancak, biz birlikte olursak birbirimize ve memleketimize faydalı olabiliriz’ diye konuştu.

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