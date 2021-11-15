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YURT-SEN TEPKiLi

Yurt-Sen Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Hakan Çeliksoy, yüzde bir barajına ve siyasal sendikacılığa karşı gerekli eylemleri yapmaya devam edeceklerini söyledi.

15 Kasım 2021 Pazartesi 00:24
YURT-SEN TEPKiLi

Merkezi Yozgat’ta bulunan Yurt-Sen Sendikaları Konfederasyonunun Genel Başkanı Hakan Çeliksoy, kamu çalışanları ve emeklilerinin, geçmiş dönemlerde toplu sözleşmelerden kayıplarla çıktığını, aldıkları ücretlerin daima enflasyon altında kalarak yoksulluğa mahkum edildiğini söyledi. Çeliksoy yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin bu seferki yenilgisi maddi kayıpların yanında örgütlenme özgürlüğünü engelleyen, Sendikal tekelleşmenin önünü açan düzenlemeler de içermektedir’’ dedi. Çeliksoy, bu durumun yandaş ve siyasetin dibine kadar bulaşmış konfederasyonun, masada oturan diğer konfederasyonların eseri olduğunu ileri sürdü. Çeliksoy, ‘’Memur Sen ‘Malum’-Sen, özgür ve bağımsız sendikaların örgütlenmesini engelleyemeyince çareyi ‘baraj sorununu’ katmerli hale getirmekte görmüştür. Masada oturan diğer konfederasyonlarda bu duruma sessiz kalmıştır. Toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanmak için her iş kolu bazında yüzde bir sendikalaşma barajının getirilmesini, bağımsız sendikaların, kamu çalışanlarının ve emeklilerinin haklarını savunan dayanışma ve mücadele örgütlerinin engellenmesi olarak değerlendiriyoruz. Kamuda, işçiler ve kadrolular dahil 4 milyon 834 bin 208 çalışan bulunmaktadır. Toplam 2 milyon 658 bin 555 memur görev yapmakta olup, bunlardan toplam sendikalı memur sayısı 1 milyon 718 bin 984 kişidir. Kamuda 939 bin 571 Sendikasız memur bulunmaktadır. Yüzde 1 barajı nedeniyle toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanamayacak kamu çalışanlarının sayısı 2 milyona yaklaşmaktadır’’ ifadelerini kullandı.

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