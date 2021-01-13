Yurt personeline teşekkür

Yozgat’ta Covit-19 testi pozitif çıkan ve evinde karantinaya alınan vatandaşlardan karantinaya uymayanları Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde oluşturulan Pandemi Yurduna yerleştirilerek karantinaya alınmışlardı. Karantinada kalan vatandaşlara hizmet eden ve onların isteklerini yerine getiren yurt personeline Yozgat Valisi Ziya Polat imzasıyla Teşekkür ve Başarı Belgesi verildi. Pandemi yurdu binasın önünde düzenlenen belge töreninde Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak personeline hazırlanan belgeleri verirken, özverili çalışmalarından dolayı da personelini kutladı. Yaklaşık 50 personele teşekkür ve başarı belgesi verilirken belge töreni sonrasında pandemi yurdu önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

252 KİŞİYE KARANTİNA

Öte yandan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağla Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde oluşturulan pandemi yurduna Covit-19 testi pozitif çıkmasına karşılık karantina kurallarına uymayan toplam 252 kişi karantinaya alındı. Yaklaşık 3 ay önce başlatılan bu uygulamada 252 kişinin Pandemi yurdunda iyileşerek evlerine gönderildiği şuanda ise yurtta hiçbir Covit-19’lu hastanın bulunmadığı öğrenildi. Uygulamanın pandeminden dolayı halen devam ettiği, karantinaya uymayanlar olduğunda pandemi yurdunda misafir edileceği kaydedilirken, karantina sürelerini pandemi yurdunda tamamlayan vatandaşlardan ise günlük yurt ücretinin tahsil edildiği vurgulandı.