Yurt Ay Konfederasyon oldu

Kısa adı Yurt İmar Sen olan Yurt İmar sendikasının kuruluş evrakı, tüzüğü ve kurucuları İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne teslim edildi. İmar, Bayındırlık, Çevre ve İnşaat Hizmetleri Yol, Afad, Tapu ve Kadastro çalışanlarının üye olabileceği sendikanın kurulmasının ardından bir araya gelecek olan kısa adı Yurt-Sen olan ‘Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Kamu Çalışanları Konfederasyonunu kurmak üzere hazırlıklara başlanıldı. Böylelikle Merkezi Yozgat’ta kurulu 5 sendikanın ardından Yozgat’ta ilk defa konfederasyon kurulmuş olacak. Enver Karasakal’ın kurucu başkanlığındaki Yurt İmar Sen’in kurucuları ise, İbrahim Şahin, Uğur Çabuk, Ömer Şengönül, Fahri Kazıcı ve Ömer Kıymazer’den oluştu. Sendikanın kuruluş evrakını arkadaşları adına İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu’ya takdim eden kardeş sendika ve ilk sendikayı kuran Yurt Eğitim Sen Başkanı Hakan Çeliksu, amaçlarının kamu çalışanlarının ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek için faaliyet göstereceklerini söyledi. Çeliksu, ‘Yozgat’ta, Yurt Büro Sen, Yurt Eğitim Sen, Yurt Tarım Sen, Yurt Sağlık sen’ adıyla dört sendikanın kurulduğunu, Yurt İmar Sen ile beşinci sendikanın kuruluşu için başvuru yaptıklarını sözlerine ekledi.