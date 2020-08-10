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Yurt-Ay'da Çeliksoy güven tazeledi

Merkezi Yozgat’ta bulunan Yurt Sendikaları Konfederasyonu ilk genel kurulu ile Yurt Eğitim Çalışanları 3’üncü olağan toplantısı Çamlık Otel’de gerçekleştirildi.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 00:24
Yurt-Ay'da Çeliksoy güven tazeledi

YURT Eğitim Çalışanları Genel Başkanlık Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Covit-19 tedbirleri kapsamında ertelenen kongre Galata Çamlık Otel’de yapıldı. Gerçekleştirilen genel kurul toplantısına tek aday olarak katılan kurucu başkan Hakan Çeliksoy, tekrar başkan seçilerek güven tazeledi. 81 il Yurt Eğitim Çalışanları temsilcilerinin de katıldığı Genel Kurul toplantısı sosyal mesafe kuralına uyularak yapıldı. 
İLK BAŞKAN ÇELİKSOY
YURT Sendikalarının bağlı olduğu Yurt Sendikaları Konfederasyonu Birinci Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Yurt Sağlık Sendikası, Yurt Büro Sendikası, Yurt Tarım Sendikası, Yurt İmar Sendikası, Yurt Eğitim Sendikalarını tek çatı altında toplamak amacıyla kurulan Yurt Sendikaları Konfederasyonu Birinci Olağan Genel Kurul toplantısı Galata Çamlık Otelde gerçekleştirildi. Genel Kurul toplantısına tek aday olarak katılan Hakan Çeliksoy, Yurt Sendikaları Konfederasyonunun ilk genel başkanı oldu.

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Yurt-Ayda Çeliksoy Güven Tazeledi
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