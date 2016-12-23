Yürekler parça parça!

Türkiye’nin Suriye’de yaklaşık 4 ay önce başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtında ilerleyiş devam ederken, girişilen çatışmada 14 askerimiz şehit oldu. El Bab’da, DEAŞ saldırısında Çayıralanlı Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak ve Akdağmadeni İlçesi Davulbaz Köyü nüfusuna kayıtlı Ferhat Demir şehit oldu.
Çayıralanlı Şehit Uzman Çavuş Durak’ın acı haberi ailesini ve Yozgat halkını yasa boğdu.
Çayıralanlı Şehit Uzman Çavuş Durak’ın acı haberi ailesini ve Yozgat halkını yasa boğdu.
Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatında çıkan çatışma sırasında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak’ın şahadet haberi, Çalıyıralan ilçesine bağlı Çukurören köyündeki ailesine il jandarma komutanlığında görevli Yarbay Kadir Serdar Yoldaş ve diğer görevliler tarafından verildi.
Haberin ardından Şehit Uzman Çavuş Durak’ın evine Türk bayrakları asıldı. Şehit haberini alan yakınları ve köy sakinleri taziye için eve akın etti. Bekar olan 29 yaşındaki şehit askerin annesinin 25 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.
Haberin ardından Şehit Uzman Çavuş Durak’ın evine Türk bayrakları asıldı. Şehit haberini alan yakınları ve köy sakinleri taziye için eve akın etti. Bekar olan 29 yaşındaki şehit askerin annesinin 25 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak’ın 4 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı ve asıl görev yerinin Kayseri olduğu, geçici görevle Fırat Kalkanı Harekatı’na katıldığı belirtildi. Şehit Uzman Çavuş Oktay Durak’ın cenazesinin Çukurören köyünde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
Akdağmadeni Şehidi Ferhat Demir’in ailesinin Bursa’da yaşadığı için cenazesizinde buraya defnedileceği bildirildi.
Akdağmadeni Şehidi Ferhat Demir’in ailesinin Bursa’da yaşadığı için cenazesizinde buraya defnedileceği bildirildi.
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