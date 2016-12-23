Ana SayfaGüncel

Yürekler parça parça!

23 Aralık 2016 Cuma 05:19
Bu haber 50 kez okundu

Yozgat’a sınır ötesinden peş peşe gelen şehit haberleri yürekleri dağladı. Çayıralan ve Akdağmadeni nüfusuna kayıtlı iki kahraman askerimiz, ülkemizin sınır ötesi operasyonunda şehit oldu.

Yürekler parça parça!
Türkiye’nin Suriye’de yaklaşık 4 ay önce başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtında ilerleyiş devam ederken, girişilen çatışmada 14 askerimiz şehit oldu. El Bab’da, DEAŞ saldırısında Çayıralanlı Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak ve Akdağmadeni İlçesi Davulbaz Köyü nüfusuna kayıtlı Ferhat Demir şehit oldu.

Çayıralanlı Şehit Uzman Çavuş Durak’ın acı haberi ailesini ve Yozgat halkını yasa boğdu.

Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatında çıkan çatışma sırasında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak’ın şahadet haberi, Çalıyıralan ilçesine bağlı Çukurören köyündeki ailesine il jandarma komutanlığında görevli Yarbay Kadir Serdar Yoldaş ve diğer görevliler tarafından verildi.

Haberin ardından Şehit Uzman Çavuş Durak’ın evine Türk bayrakları asıldı. Şehit haberini alan yakınları ve köy sakinleri taziye için eve akın etti. Bekar olan 29 yaşındaki şehit askerin annesinin 25 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak’ın 4 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı ve asıl görev yerinin Kayseri olduğu, geçici görevle Fırat Kalkanı Harekatı’na katıldığı belirtildi. Şehit Uzman Çavuş Oktay Durak’ın cenazesinin Çukurören köyünde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
Akdağmadeni Şehidi Ferhat Demir’in ailesinin Bursa’da yaşadığı için cenazesizinde buraya defnedileceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2016 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim