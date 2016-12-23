Yürekler parça parça!

Türkiye’nin Suriye’de yaklaşık 4 ay önce başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtında ilerleyiş devam ederken, girişilen çatışmada 14 askerimiz şehit oldu. El Bab’da, DEAŞ saldırısında Çayıralanlı Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak ve Akdağmadeni İlçesi Davulbaz Köyü nüfusuna kayıtlı Ferhat Demir şehit oldu.



Çayıralanlı Şehit Uzman Çavuş Durak’ın acı haberi ailesini ve Yozgat halkını yasa boğdu.





Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatında çıkan çatışma sırasında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak’ın şahadet haberi, Çalıyıralan ilçesine bağlı Çukurören köyündeki ailesine il jandarma komutanlığında görevli Yarbay Kadir Serdar Yoldaş ve diğer görevliler tarafından verildi.



Haberin ardından Şehit Uzman Çavuş Durak’ın evine Türk bayrakları asıldı. Şehit haberini alan yakınları ve köy sakinleri taziye için eve akın etti. Bekar olan 29 yaşındaki şehit askerin annesinin 25 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.



