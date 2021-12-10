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YÜREK YAKTI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Kuzey Irak'ta Nirva Seytu Dağı bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım harekatında, terör örgütü saldırısı sonucu şehit olan 23 Yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik, doğum yeri olan Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde bugün toprağa verilecek.

10 Aralık 2021 Cuma 00:53
YÜREK YAKTI

Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığı personeli Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik (23) Kuzey Irak'ta Nirva Seytu Dağı bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım harekatında, terör örgütü saldırısı sonucu şehit oldu. Şehidin acı haberi ailesine ulaştı, köyündeki evinin girişi Türk Bayrakları ile donatıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör saldırısı sonucunda şehit olan P. Uzm. Çvş. Doğanay Çelik’in Yozgat’ın Yerköy ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğunu belirtti. Vali Polat, ‘’Hakkari'de hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Yerköy İlçemiz nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz P. Uzm. Çvş. Doğanay Çelik’e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun’’ dedi. Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik’in şehit haberi, Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde yaşayan annesi Dilber Çelik ve Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaşayan babası Şahin Çelik’e, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin naaşı Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Kayseri’ye oradan da bugün Yerköy ilçesine getirilerek, son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

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