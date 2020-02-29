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Yüreğimiz kan ağlıyor

SURİYE'nin İdlib kentinde Esed rejiminin saldırısı sonucu 33 askerimizin şehit edilmesinin ardından yurt genelinde Türk Silahlı Kuvvetlerine destek çığ gibi büyüyor.

29 Şubat 2020 Cumartesi 03:46
Yüreğimiz kan ağlıyor

 İdlib'de görev yapan askerlerimize önceki gün gerçekleştirilen alçak saldırı sonucunda gelen şehit haberleri hepimizin yüreğini yaktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa dileriz. Vatanımız sağ olsun, Milletimizin başı sağ olsun. YOZGAT Milli İrade Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler ise şehitlerimiz için dua okudu. Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, dün sabah derslere girmeden önce okula şehitlerimiz için Yasin-i Şerif okudu. İkinci ders saatinde ise tüm öğrencilerle pratik hatim seti ile hatim okundu, dua edildi. 
Yozgat Valiliği yayınladığı başsağlığı mesajında,  'İdlib'te rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine, Aziz Türk Milletine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun' denildi.

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Yüreğimiz Kan Ağlıyor
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