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Yurdum Evim Projesi

ÇAYIRALAN ilçesinde Yurdum Evim Projesi kapsamında, ilçede bulunan yurtlarda bazı aktivitelerin yerine getirilmesi kararlaştırıldı.

Yurdum Evim Projesi

ÇAYIRALAN ilçesinde Yurdum Evim Projesi kapsamında, ilçede bulunan yurtlarda bazı aktivitelerin yerine getirilmesi kararlaştırıldı.

24 Nisan 2018 Salı 07:00
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Yurdum Evim Projesi

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Şube Müdürü Turgay Yüksel ile birlikte Çayıralan Şehit Ali Vural İmam Hatip Lisesi Kız Pansiyonunda bir araya geldi. Yemekleri de kontrol eden Bozdağ, öğrencilerin her türlü ihtiyaç ve durumlarının kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Mehmet Bozdağ, yurt binasının sorunsuz bir merkezi ısınma sistemine sahip olduğunu, sıcak su problemi yaşanmadığını, temizlik ve bakımının iyi durumda olduğunu belirtti. Bozdağ, öğrenciler için, sosyal etkinlik ve farklı bakış açısı kazandırma amaçlı kursların yapılması gerektiğine dikkat çekti. 

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