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Yurda yerleştirildiler

Yenifakılı Müftülüğü, hafız olmak üzere başvuruda bulunan öğrencilerin yurt sorunu çözümlendi.

28 Mayıs 2021 Cuma 00:56
Yurda yerleştirildiler

Yenifakılı İlçe Müftülüğü, ilçedeki yavrulara hafızlık için öncülük ederek, toplamda 38 çocuğu yurda yerleştirdi. Yenifakılı İlçe Müftüsü Cuma Yanar, ‘’Kur’an’a hizmetkar olabilmek için hafızlık niyetinde bulunan yavrularımızın bir kısmını hafızlık yurdunda yerleştirdik. Hac kafilesi ile aldığım hazzı aldım’’ dedi. Müftü Yanar, Yenifakılı’nın İç Anadolu bölgesinin hafızlık fabrikası, Ulema yatağı olacağını söyledi. Yanar, ‘’Halkımız kapısını açtı Rabbimiz rahmetiyle muamele eyledi. Bundan sonra taş yosun tutmaz. Hafızlık niyetinde olan yavrularımızı ilçe müftülüğümüze bekliyoruz’’ diye konuştu.

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Yurda Yerleştirildiler
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