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YUMURTASI BİZDEN

YOZGAT ile birlikte Kars ilinde yaygın olarak yetiştirilen, son yıllarda ise artan talebin karşılanabilmesi için damızlık yumurtanın yurt dışından getirilmesi üzerine harekete geçen Bozok Üniversitesi, Yerköy ilçesinde kurduğu tesiste kaz yumurtası ıslah çalışması yaparak, talepleri karşılamaya hazırlanıyor. 

YUMURTASI BİZDEN

YOZGAT ile birlikte Kars ilinde yaygın olarak yetiştirilen, son yıllarda ise artan talebin karşılanabilmesi için damızlık yumurtanın yurt dışından getirilmesi üzerine harekete geçen Bozok Üniversitesi, Yerköy ilçesinde kurduğu tesiste kaz yumurtası ıslah çalışması yaparak, talepleri karşılamaya hazırlanıyor. 

08 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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YUMURTASI BİZDEN

-Damızlık, sağlıklı Kaz yumurtasının üreticiler tarafından yurt dışından getirildiği belirtildi...
Kaz yumurtalarının ıslah edilip, halk elinde çoğaltılarak, Yozgat’ı damızlık kaz yetiştiriciliğinde Türkiye’nin merkezi yapmak amacıyla hazırlanan projeye İl Özel İdaresi de gerekli desteği verecek. Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Akif Boz, Yozgat İl Genel Meclisi üyelerine, yürütülen proje hakkında bilgi verirken, Türkiye’de kaz üretimi yapanların başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa’dan yumurta getirmeye çalıştığını, ülkemize Avrupa’dan gelen bazı yumurtaların ise hastalıklı olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle ‘Yozgat Damızlık Kaz Islah Projesi’ hazırlayıp, uygulamaya koyduklarını kaydeden Merkez Müdürü, Akademisyen Mehmet Akif Boz, projenin üç yıllık süreçte tamamlanmasının planlandığını anlattı.
Boz, Yerköy ilçesinde kurulan uygulama merkezinde 2 bin 259 dönüm üzerindeki tesise 3 yeni bina daha ekleyeceklerini, tesiste şu anda 600 kazın bulunduğunu, bunlardan 200’ünün damızlık olduğunu bildirdi. Proje kapsamında 3 yılda 60 çiftçiye 3 bin damızlık kaz vermeyi amaçladıklarını ifade eden Mehmet Akif Boz, “Hedefimiz damızlık kaz üreticiliğinde Yozgat’ı merkez üssü yapmaktır. Yerli üretimi artırıp, göç veren köylerde göçü durdurmayı hedefliyoruz. Yozgat, kaz yetiştirme açısından iklimsel olarak en uygun illerden birisidir. Son yıllarda piyasada kaza talep arttı. Ancak düşen üretim nedeniyle bu talep yeterli düzeyde karşılanamıyor. Bunun sonucunda ise Çin kazları piyasa girdi. Bu kaz türü yağlanmadığı için farklı bir et tadı bulunuyor. Bu nedenle ülkemizde tutulmadı’’ diye konuştu.
Yozgat İl Genel Meclisi, yapılan sunumun ardından projenin desteklenmesi konusunda değerlendirmede bulundu. Meclis üyeleri, projenin uygulanabilmesi için talep edilen mali desteğin verilmesi yönünde görüş bildirdi. Daha sonra yapılan oylamada, bu yıl talep edilen 200 bin lira ödenek ile birlikte önümüzdeki yıl 150 bin lira, 2020 yılında da 97 bin 810 lira olmak üzere toplam 447 bin 810 lira finansal destek sağlanması yönünde karar verdi.
ÇALIŞTAY YAPILACAK
Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Akif Boz, Yozgat’ta 22-23 Şubat tarihlerinde Kaz Çalıştayı planladıklarını bildirdi. Boz, düzenlenecek çalıştaya kaz yetiştiriciliği konusunda uzman 10 isimin yanı sıra, 500 çiftçi ve üreticinin davet edileceğini belirtti. Çalıştaya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’yı da davet edeceklerini ifade eden Merkez Müdürü Boz, “Sayın bakanımız tensip buyurursa ilimize Kaz Yetiştiriciliği Enstitüsü kurulmasını isteyeceğiz” dedi.
Boz, Yozgat’ta enstitünün kurulması ve damızlık üretim merkezi olmamız durumunda, Türkiye’nin tüm kaz üreticilerinin Yozgat’a geleceğini, Yozgat’tan yumurta alacağını, Yozgat’ta yaşanan göç sorununa bir ölçüde çözüm üretilmiş olunulacağını sözlerine ekledi.

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