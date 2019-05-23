Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
83675
ALTIN
250.767
DOLAR
6.1048
STERLİN
7.7498
EURO
6.8129

Yulafta deneme ekimi

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üründe çeşitliliği ve verimi artırmaya yönelik araştırmaya dayalı deneme ekimlerini yapılmaya devam ediliyor.

Yulafta deneme ekimi

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üründe çeşitliliği ve verimi artırmaya yönelik araştırmaya dayalı deneme ekimlerini yapılmaya devam ediliyor.

23 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
16 Okunma
Yulafta deneme ekimi

Geliştirilen yeni yerli çeşitler kullanılarak, Boğazlıyan ilçesinin Yenipazar Beldesi’nde Yulaf çeşit deneme ekimi yapıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, hububat grubundan olan Yulafın, Anadolu’da çok eskiden beri yetiştirilen, kullanılan bir bitki türü olduğunu hatırlattı. Özdemir, son yıllarda dünyada Yulafın insan beslenmesindeki öneminin anlaşılıp, talebin arttığını, endüstride kullanılmaya başlandığını, yeşil yem, yapay otlaklarda kullanılmaya başlamasının da ekim alanlarının artmasına neden olduğunu kaydetti. Özdemir, ‘’Yeterli nemi olan fakir topraklarda bile yetiştirilebilen Yulaf, bataklık alanların tarım arazisine çevrilmesinde kullanılabilecek bitkilerden biridir. Yüksek miktarda yeşil ot veriminin olması, danelerinin yemlik değerinin yüksek olması nedeniyle hayvancılıkta kullanılmaktadır. Buna rağmen ilimizde ekiliş ve üretim alanı azdır. İlimiz tarımında ekilen ürünlerde çeşitliliği ve alternatifleri artırmak ilimiz şartlarında en yüksek ot ve dane verimi veren çeşitlerin belirlenmesi amacıyla Yulaf çeşit denemesi uygulanmaktadır” dedi.
Tarım Müdürü Ziyaattin Özdemir, yapılan ekimde, Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün geliştirdiği, ‘Kırklar-Küçükyayla-Kahraman’ isimli 3 çeşit ile Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün geliştirdiği ‘Yeniçeri’ isimli Yulaf çeşitlerini iki dekarlık alana ekiminin yapıldığını bildirdi. Özdemir, ‘’Bu çeşitlerin üretim sezonu boyunca gelişim ve verim durumları takip edilecektir. Elde edilen sonuçlar çiftçilerimiz ve kamuoyu ile paylaşılacaktır’’ diye konuştu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
HERKES MEMNUN!
HERKES MEMNUN!
Cezaevi Müze olacak
Cezaevi Müze olacak
Engelliye Tekerlekli Sandalye
Engelliye Tekerlekli Sandalye
Ocaktaki yemek ev yaktı
Ocaktaki yemek ev yaktı
Müftü Sezik, sohbet etti
Müftü Sezik, sohbet etti
Biyolojik Çeşitlilik günü
Biyolojik Çeşitlilik günü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim