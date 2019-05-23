Yulafta deneme ekimi

Geliştirilen yeni yerli çeşitler kullanılarak, Boğazlıyan ilçesinin Yenipazar Beldesi’nde Yulaf çeşit deneme ekimi yapıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, hububat grubundan olan Yulafın, Anadolu’da çok eskiden beri yetiştirilen, kullanılan bir bitki türü olduğunu hatırlattı. Özdemir, son yıllarda dünyada Yulafın insan beslenmesindeki öneminin anlaşılıp, talebin arttığını, endüstride kullanılmaya başlandığını, yeşil yem, yapay otlaklarda kullanılmaya başlamasının da ekim alanlarının artmasına neden olduğunu kaydetti. Özdemir, ‘’Yeterli nemi olan fakir topraklarda bile yetiştirilebilen Yulaf, bataklık alanların tarım arazisine çevrilmesinde kullanılabilecek bitkilerden biridir. Yüksek miktarda yeşil ot veriminin olması, danelerinin yemlik değerinin yüksek olması nedeniyle hayvancılıkta kullanılmaktadır. Buna rağmen ilimizde ekiliş ve üretim alanı azdır. İlimiz tarımında ekilen ürünlerde çeşitliliği ve alternatifleri artırmak ilimiz şartlarında en yüksek ot ve dane verimi veren çeşitlerin belirlenmesi amacıyla Yulaf çeşit denemesi uygulanmaktadır” dedi.

Tarım Müdürü Ziyaattin Özdemir, yapılan ekimde, Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün geliştirdiği, ‘Kırklar-Küçükyayla-Kahraman’ isimli 3 çeşit ile Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün geliştirdiği ‘Yeniçeri’ isimli Yulaf çeşitlerini iki dekarlık alana ekiminin yapıldığını bildirdi. Özdemir, ‘’Bu çeşitlerin üretim sezonu boyunca gelişim ve verim durumları takip edilecektir. Elde edilen sonuçlar çiftçilerimiz ve kamuoyu ile paylaşılacaktır’’ diye konuştu.

