Yükümlüye bağımlılık semineri

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Yozgat Yeşilay Derneği işbirliğiyle gerçekleşen etkinlikte, yükümlülere alkol, sigara ve uyuşturucunun zararları anlatıldı. Rehber Öğretmen ve Bağımlılıkla Mücadele Formatörü Ümit Altınkulaç, yükümlülere bağımlılığın insan hayatına olumsuz yansımaları, zararlı maddelerden korunma yolları konusunda önemli bilgiler aktardı. Seminere kurum Müdürü Cihat Çanak, kurum öğretmenleri Nesrin Özer ve Furkan Gündüz de katılım gösterdi.
09 Mart 2018 Cuma 07:00
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