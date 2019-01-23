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Yükümlülere yeni görev

YOZGAT’ta Denetimli Serbestlik tedbirine tabi yükümlüler, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamındaki proje doğrultusunda, sömestr tatili süresince, okulların temizliği, çevre düzenlemesi ve boya-badana işlerinde çalışmaya başladı.

Yükümlülere yeni görev

YOZGAT’ta Denetimli Serbestlik tedbirine tabi yükümlüler, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamındaki proje doğrultusunda, sömestr tatili süresince, okulların temizliği, çevre düzenlemesi ve boya-badana işlerinde çalışmaya başladı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 07:00
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Yükümlülere yeni görev

Ülke genelinde olduğu gibi, Yozgat ilinde de denetimli serbestlik tedbirine tabi yükümlüler, 15 tatil süresince, gerek il merkezindeki okullarda, gerekse Sorgun ve Yerköy ilçelerindeki okullarda çeşitli ihtiyaç alanlarında kamuya yararlı bir işte görevlendirildi.  Yozgat Cumhuriyet Savcısı Murat Korgan, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Çeri, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, projede belirlenen okulları ziyaret etti. Çalışmalar yerinde görülerek, denetimli serbestlik sistemi hakkında bilgilendirme ve fikir teatisinde bulunuldu, karşılıklı memnuniyetler dile getirildi. 

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