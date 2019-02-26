Yükümlülere seminer

Denetimli Serbestlik Seminer Salonunda, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Zafer Kişi tarafından 60 yükümlüye “Suç önleme ve suçtan korunma yolları” konulu seminer verildi. Çevrenin suç davranışına etkisi konusu üzerinde durarak yükümlülerin interaktif bir şekilde konuya katılarak paylaşımlarda bulunmalarını sağlayan Zafer Kişi Emniyet Teşkilatının her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek, yükümlülere bundan sonraki hayatlarında, hatalarından dersler çıkararak daha dikkatli olmalarını tavsiye ederek semineri tamamladı.