Yükümlülere seminer

Seminer çalışmasına Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat, Çanak, Psikolog Melek Cihan, Merve Çetak, Denetimli Serbestlik Personeli hazır bulundu. Denetimli Serbestlik yasasından faydalanarak, cezalarının son 2 yılını denetim altında geçiren yükümlülerin eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında 69 yükümlü katıldı. Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Endüstri Mühendisi Dursun Yılmaz tarafından AFAD tanıtımı Risk, Tehlike, Afet ve Acil Durum Kavramları, Yozgat’ta riski taşıyan bölgeler ve afete dönüşebilecek tehlikeler, bina türleri, taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan

elemanlar ile binalarda riskli bölgeler, ilk 72 saat, Deprem, Sel, Yangın ve Heyelanda doğru davranış biçimleri gibi konular anlatıldı.