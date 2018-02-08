Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114788
ALTIN
160.463
DOLAR
3.8086
STERLİN
5.2736
EURO
4.6599

Yükümlülere seminer

YOZGAT Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Konferans salonunda, Sivil Savunma Tedbirleri konulu seminer çalışması yapıldı.

Yükümlülere seminer

YOZGAT Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Konferans salonunda, Sivil Savunma Tedbirleri konulu seminer çalışması yapıldı.

08 Şubat 2018 Perşembe 07:00
12 Okunma
Yükümlülere seminer

Seminer çalışmasına Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat, Çanak, Psikolog Melek Cihan, Merve Çetak, Denetimli Serbestlik Personeli hazır bulundu. Denetimli Serbestlik yasasından faydalanarak, cezalarının son 2 yılını denetim altında geçiren yükümlülerin eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında 69 yükümlü katıldı. Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Endüstri Mühendisi Dursun Yılmaz tarafından AFAD tanıtımı Risk, Tehlike, Afet ve Acil Durum Kavramları, Yozgat’ta riski taşıyan bölgeler ve afete dönüşebilecek tehlikeler, bina türleri, taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan

elemanlar ile binalarda riskli bölgeler, ilk 72 saat, Deprem, Sel, Yangın ve Heyelanda doğru davranış biçimleri gibi konular anlatıldı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YUMURTASI BİZDEN
YUMURTASI BİZDEN
Kanserde farkındalık
Kanserde farkındalık
Göl Manzaralı Kafeterya
Göl Manzaralı Kafeterya
Engelsiz enerji
Engelsiz enerji
Okul ziyareti
Okul ziyareti
Ankara, Yozgat’ı dinledi                       
Ankara, Yozgat’ı dinledi                       

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim