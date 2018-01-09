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Yükümlüler, huzurevinde

YOZGAT Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Alpaslan Türkeş Huzurevi'ni ziyaret etti. Yükümlüler huzurevi sakinlerine mini konser vererek, eğlenceli anlar yaşattılar.

Yükümlüler, huzurevinde

YOZGAT Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Alpaslan Türkeş Huzurevi'ni ziyaret etti. Yükümlüler huzurevi sakinlerine mini konser vererek, eğlenceli anlar yaşattılar.

09 Ocak 2018 Salı 07:00
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Yükümlüler, huzurevinde

Etkinliğe 68 yükümlü katıldı. 3 yıldır huzurevini yükümlülerle birlikte ziyaret ettiklerini belirten Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, "Bu ziyaretteki amaçlarının yükümlülerin, yaşlıların hayat tecrübelerinden yararlanmak ve en önemlisi de büyüklerimize güzel vakit geçirtmek. Bu yıl çok kalabalık bir yükümlü grubu ile ziyaret gerçekleştirdik. Huzurevinde bulunan yaşlılarımızın unutulmaması gerekiyor, onların da ilgiye ihtiyaçları var. Tüm vatandaşların huzurevlerini ziyaret edip buradaki ortamı görmeleri gerekiyor" dedi.

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