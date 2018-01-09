Yükümlüler, huzurevinde

Etkinliğe 68 yükümlü katıldı. 3 yıldır huzurevini yükümlülerle birlikte ziyaret ettiklerini belirten Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, "Bu ziyaretteki amaçlarının yükümlülerin, yaşlıların hayat tecrübelerinden yararlanmak ve en önemlisi de büyüklerimize güzel vakit geçirtmek. Bu yıl çok kalabalık bir yükümlü grubu ile ziyaret gerçekleştirdik. Huzurevinde bulunan yaşlılarımızın unutulmaması gerekiyor, onların da ilgiye ihtiyaçları var. Tüm vatandaşların huzurevlerini ziyaret edip buradaki ortamı görmeleri gerekiyor" dedi.