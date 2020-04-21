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Yüksekokulda teknolojik çalışma

Yozgat Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda Korona virüs ile ilgili önemli çalışmalara imza atılıyor.

21 Nisan 2020 Salı 00:22
Yüksekokulda teknolojik çalışma

YOZGAT Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, daha önce bünyesinde 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak el değmeden üretimini gerçekleştirdiği yüz siperinden sonra şimdi de sağlık çalışanları ve hastalara yönelik bir takım yeniliklere imza attı. Yozgat Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ferdi Gevrek tarafından 3D yazıcı ile Maske, Solunum Cihazı, Laringoskop ve Siperlik üretimi gerçekleştirildi. Şimdiye kadar 150 Siperlik ve 2 Laringoskop, Bozok Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne teslim edildi. 50 Maske Aparatı ve 6 adet Solunum Cihazının ise önümüzdeki haftalarda hastaneye teslimi gerçekleştirileceği açıklandı. Bu süreçte 250 Siperlik için malzeme tedariki Öğretim Üyesi Dr. Ömer Demir tarafından sağlanırken, Araştırma Hastanesi’nde maske üretimi ve dağıtımı koordinatörlüğünü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adına Öğretim Görevlisi Gökalp Çınarer gönüllü olarak üstlendi.

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Yüksekokulda Teknolojik çalışma
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