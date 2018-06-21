Yüksek fiyat şikayeti

Yozgat’ta ciddi manada artış gösteren konut fiyatlarına rağmen, Mayıs ayında il genelinde 464 konut satışı gerçekleştiği bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilerde, Yozgat’ta 2017 yılının Mayıs ayına göre, 2018 yılının Mayıs ayında konut satışlarının yaklaşık yüzde 45 arttığı belirtildi. Paylaşılan istatistiklerde, konut satışları içinde ikinci el satış payının ise yüzde 50 olduğu ve bu sayının 236 konuta karşılık geldiğine dikkat çekildi. Rakamlara göre konut satışları artış gösterse de, Yozgatlı vatandaşlar yüksek konut fiyatlarına şikayet etti. Yozgat’ta önceki yıllarda orta direk diye tabir edilen kesimlerin de konut alabildiğini dile getiren vatandaşlar, günümüz de Yozgat’ta inşa edilen tüm konutların en lüksünün inşa edildiğini, buna karşın kentte bu konutları alabilecek sosyal ve ekonomik durumun söz konusu olmadığını dile getirdiler. Yozgat Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle eski sanayi içerisine inşa edilen TOKİ konut fiyatlarının da yüksekliğinden şikayet eden vatandaşlar, “Türkiye’de TOKİ dar gelirli vatandaşa konut inşa ederken, ne hikmetse Yozgat’ta TOKİ’de en zengine çalışıyor” yorumunu yaptı. Öte yandan emlak sektöründe de son aylarda yaşanan durgunluklar dikkat çekti.