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Yücel konuşmacı oldu

BEYDER tarafından düzenlenen haftalık konferans etkinliklerinin bu haftaki konuşmacısı Dr. Öğretim Üyesi Gökberk Yücel oldu.

Yücel konuşmacı oldu

BEYDER tarafından düzenlenen haftalık konferans etkinliklerinin bu haftaki konuşmacısı Dr. Öğretim Üyesi Gökberk Yücel oldu.

24 Aralık 2019 Salı 04:04
Yücel konuşmacı oldu

Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi akademisyenlerinden Gökberk Yücel, katılımcılara ‘Türk Devletlerinde Kimlik Algısı’ konulu konferans verdi.
Konferansta, Türklerin sahip olduğu devlet algısı, İslamiyet öncesi ve sonrası devlete bakış, devlet geleneğimiz konularında katılımcılara önemli bilgiler verildi.
Gökberk Yücel, siyasi manifesto hüviyeti taşıyan Orhun Abideleri’nin incelendiği takdirde, Türklerin yönetim anlayışının kutsal merkezli olduğunun görülebileceğini belirten Yücel,
İslamiyet’in kabulüyle birlikte bu anlayışın çerçevesini inanç değerleri belirlemiştir. Bu perspektif belli bir etnik aidiyete ve sınırlı bir coğrafyaya sığdırılmaktan çok öte farklı etnik unsurları ve ulaşılabilecek en geniş coğrafyayı huzur ve sükun içerisinde yönetebilme iradesidir” dedi.
Batı’da 1789 Fransız İhtilali ile birlikte gelişen milliyetçilik yaklaşımları ve aydınlanmacı terminolojinin kavramları üzerinden Türklerin kimlik tasavvurunu anlamanın yanıltıcı olacağının altını çizen Yücel, Cumhuriyet dönemindeki devlet algımız hakkında da katılımcıları bilgilendirip konferansını sonlandırdı. Günün anısına Beyder Başkanı Aydoğan Bilir Gökberk Yücel’e kitap hediye ederek teşekkür etti.

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