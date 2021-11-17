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Yozgat’tan toprak gitti

Keyifli Okul Atölyem e-Twining projesinin ortağı olarak Yozgat Merkez Sarakarya İlkokulu 2/A sınıfı öğretmeni Hüsne Çınar, öğrencileriyle birlikte 81 İl 81 Avuç Toprak ile Türkiye fidanı etkinliğinde Yozgat’ı temsil etti.

17 Kasım 2021 Çarşamba 00:22
Yozgat’tan toprak gitti

Milli ağaçlandırma gününde Antalya Manavgat'ta 'Türkiye Fidanı' dikme etkinliği yapıldı. 81 İlden video çekimleri yapıldı, tüm illerden topraklar Manavgat'a götürüldü. Çok büyük ve hummalı bir çalışma oldu. Etkinliğin amacının hem ülkemizde hem de dünyada ard arda çıkan orman yangınlarına dikkat çekebilmek hem de kaybedilen toprak ve ormanlarımızı geri kazanabilmek, orman ve ağacın ülkelerin milli hazinesi olduğu bilincini başta öğrenciler olmak üzere tüm yurttaşlarda uyandırabilmek olduğu aktarıldı. 

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